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16:08, 12 декабря 2024Экономика

Эксперты призвали не ждать восстановления продаж новостроек

Аналитик Власова: нет предпосылок для восстановления продаж новостроек
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Восстановления продаж новостроек в 2025 году не ожидается в первую очередь из-за высоких ставок Центробанка (ЦБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя аналитического центра «Дом.PФ» Екатерины Власовой.

Продажи на первичном рынке во втором полугодии 2024 года упали на 20 процентов по сравнению с первыми шестью месяцами этого года. В ноябре в среднем продажи квартир составили два миллиона квадратных метров. При этом спрос на таком уровне держится с июля.

В «Дом.РФ» считают, что продажи будут оставаться вблизи текущих уровней. Согласно прогнозам, ставки Банка России будут держаться на уровне 17-20 процентов, таким образом рыночные ставки по ипотеке сохранятся по-прежнему на заградительных уровнях. Оживление на рынке жилья прогнозируется ближе к концу следующего года, или даже в 2026 году, по снижения ставок.

Согласно прогнозу девелоперской компании «Самолет», продажи новостроек в Москве в 2024 году снизятся на 18 процентов, до 7,3 миллиона квадратных метров. В 2023 году объем продаж составил 8,9 миллиона. Ожидается, что в 2025 году показатель составит 6,5 миллиона квадратных метров.

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