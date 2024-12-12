Самоназванный канцлер ФРГ Нимайер оценил слова Меркель о газе как проверку

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не считает ошибкой заключенные при ней контракты на поставки газа из России, могли быть проверкой общественного мнения на возможность их возобновления. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик в последнее время занимает пророссийскую позицию. В сентябре 2022 года он в качестве самопровозглашенного канцлера, главы «правительства в изгнании», приезжал в Россию для переговоров с высокопоставленными чиновниками. Впоследствии Нимайер публично утверждал, что кабинет канцлера Олафа Шольца нелегитимен.

По его мнению, Меркель, как бывший лидер Христианско-демократического союза (ХДС), могла оценить свои действия в прошлом в интересах нынешнего главы партии Фридриха Мерца. Нимайер похвалил последнего за прагматизм, указав, что тот способен быстро менять подход.

«Канцлер в изгнании» предположил, что Мерц, придя к власти, мог бы забыть о поддержке Украины и начать строить новые отношения с Россией.

Меркель в эфире телеканала France 2 напомнила, что газовые контракты с Москвой были подписаны задолго до того, как она возглавила правительство. Получать газ из СССР немцы начали в период холодной войны, и сделка была взаимовыгодной.

До этого бывшая канцлер ФРГ назвала газовое сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным, которое выразилось, в том числе, в строительстве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», попыткой «приобщить его к всеобщему процветанию». Результат этой попытки Меркель оценила как провал, но отказалась согласиться с ошибочностью самого подхода. По ее словам, она «приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая есть сейчас».

Поставки газа по «Северному потоку» были остановлены «Газпромом» в конце августа 2022 года. Компания сослалась на невозможность отремонтировать оборудование. В конце сентября обе нитки газопровода были взорваны. Переговоры по запуску «Северного потока-2» были остановлены после начала боевых действий на Украине, и в настоящее время Берлин не дает никаких намеков на возможность их возобновления, хотя Путин неоднократно указывал на готовность российской стороны продавать газ в Германию и удивлялся, почему его не слышат.

Ранее Нимайер поддержал позицию главы МИД России Сергея Лаврова по поводу поведения правительства Германии в деле о разрушении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

В 1990-е годы Нимайера приговорили к тюремному заключению, признав виновным в мошенничестве. Помимо этого, будущему политику запретили работать в качестве финансового консультанта в течение пяти лет. В 2002 году он получил второй срок по аналогичному обвинению. Политикой Нимайер занялся в 2010-е годы, сменил несколько партий, баллотировался на выборах разных уровней, но ни разу не победил.