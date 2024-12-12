Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:28, 12 декабря 2024Экономика

Немецкий «канцлер в изгнании» прокомментировал слова Меркель о газе

Самоназванный канцлер ФРГ Нимайер оценил слова Меркель о газе как проверку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не считает ошибкой заключенные при ней контракты на поставки газа из России, могли быть проверкой общественного мнения на возможность их возобновления. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик в последнее время занимает пророссийскую позицию. В сентябре 2022 года он в качестве самопровозглашенного канцлера, главы «правительства в изгнании», приезжал в Россию для переговоров с высокопоставленными чиновниками. Впоследствии Нимайер публично утверждал, что кабинет канцлера Олафа Шольца нелегитимен.

По его мнению, Меркель, как бывший лидер Христианско-демократического союза (ХДС), могла оценить свои действия в прошлом в интересах нынешнего главы партии Фридриха Мерца. Нимайер похвалил последнего за прагматизм, указав, что тот способен быстро менять подход.

«Канцлер в изгнании» предположил, что Мерц, придя к власти, мог бы забыть о поддержке Украины и начать строить новые отношения с Россией.

Меркель в эфире телеканала France 2 напомнила, что газовые контракты с Москвой были подписаны задолго до того, как она возглавила правительство. Получать газ из СССР немцы начали в период холодной войны, и сделка была взаимовыгодной.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

До этого бывшая канцлер ФРГ назвала газовое сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным, которое выразилось, в том числе, в строительстве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», попыткой «приобщить его к всеобщему процветанию». Результат этой попытки Меркель оценила как провал, но отказалась согласиться с ошибочностью самого подхода. По ее словам, она «приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая есть сейчас».

Поставки газа по «Северному потоку» были остановлены «Газпромом» в конце августа 2022 года. Компания сослалась на невозможность отремонтировать оборудование. В конце сентября обе нитки газопровода были взорваны. Переговоры по запуску «Северного потока-2» были остановлены после начала боевых действий на Украине, и в настоящее время Берлин не дает никаких намеков на возможность их возобновления, хотя Путин неоднократно указывал на готовность российской стороны продавать газ в Германию и удивлялся, почему его не слышат.

Ранее Нимайер поддержал позицию главы МИД России Сергея Лаврова по поводу поведения правительства Германии в деле о разрушении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

В 1990-е годы Нимайера приговорили к тюремному заключению, признав виновным в мошенничестве. Помимо этого, будущему политику запретили работать в качестве финансового консультанта в течение пяти лет. В 2002 году он получил второй срок по аналогичному обвинению. Политикой Нимайер занялся в 2010-е годы, сменил несколько партий, баллотировался на выборах разных уровней, но ни разу не победил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели навсегда разорвать связи с Россией в одной ключевой отрасли. Что об этом известно?

      В Москве аферист выманил у школьницы интимные фото и угрожал похитить деньги ее родителей

      Иностранцы массово устремились отмечать Новый год в России

      Раскрыто неожиданное полезное свойство красного вина

      Нижняя палата Конгресса США не поддержала продление ленд-лиза для Украины

      В Минцифры высказались об отключении привязанных к почте Google аккаунтов от «Госуслуг»

      Солист группы «Моральный кодекс» вызвал интерес судебных приставов и налоговой

      Избежавший импичмента президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца

      Под Москвой семь школьниц избили сверстницу до потери сознания и попали на видео

      Россияне погасили часть просрочки перед банками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше