Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Пльзень
1:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Общий этап. 6-й тур
Олимпиакос
0:0
Завершен
Твенте
Лига Европы|Общий этап. 6-й тур
ПАОК
5:0
Завершен
Ференцварош
Лига Европы|Общий этап. 6-й тур
Филадельфия Флайерз
4:1
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
1:2
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
2:9
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:01, 13 декабря 2024Спорт

Фитнес-эксперт дала рекомендации по тренировкам после простуды

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елена Соболь дала рекомендации по тому, как правильно начинать тренироваться после перенесенной простуды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт напомнила, что после болезни организм нуждается в восстановлении. «Начинать нужно не раньше чем через неделю после исчезновения последних симптомов. Если у вас остаются хотя бы легкие проявления, такие как кашель или заложенность носа, лучше отложить занятия», — отметила Соболь.

Тренер добавила, что в первое время нужно отказаться от интенсивных тренировок. «Лучше начать с легкой разминки или прогулки, которые помогут организму вернуться в форму, не перегружая его. Важно уделить внимание дыхательным упражнениям», — заявила Соболь.

Ранее эксперт Алена Стихарева назвала самые вредные упражнения для спины. Стихарева заявила, что негативно влияют на позвоночник упражнения на пресс и скручивания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области

      Выросли сроки проведения платежей через банки ОАЭ

      Володин рассказал о поправках к законопроекту о рублевых спецсчетах иноагентов

      БДСМ-госпожа заработала десятки тысяч рублей без секса с мужчинами

      Малышева призвала россиян пройти обследование при одной проблеме с давлением

      Марочко сообщил об уничтожении отвечавшей за снабжение ВСУ переправы

      Аналитики назвали главных жертв тарифной политики Трампа

      Стало известно о ситуации в трех освобожденных за неделю селах в Курской области

      По месту ремонта военных машин ВСУ в Киевской области нанесен удар

      Немцев призвали готовиться к длительным блэкаутам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше