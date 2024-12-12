Фитнес-эксперт дала рекомендации по тренировкам после простуды

Фитнес-тренер Елена Соболь дала рекомендации по тому, как правильно начинать тренироваться после перенесенной простуды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт напомнила, что после болезни организм нуждается в восстановлении. «Начинать нужно не раньше чем через неделю после исчезновения последних симптомов. Если у вас остаются хотя бы легкие проявления, такие как кашель или заложенность носа, лучше отложить занятия», — отметила Соболь.

Тренер добавила, что в первое время нужно отказаться от интенсивных тренировок. «Лучше начать с легкой разминки или прогулки, которые помогут организму вернуться в форму, не перегружая его. Важно уделить внимание дыхательным упражнениям», — заявила Соболь.

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