Ида Галич пришла на премию в откровенном платье без бюстгальтера

Блогерша и телеведущая Ида Галич пришла на премию издания Peopletalk в Москве в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы в ее Telegram-канале.
34-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором позировала в длинном ярко-красном платье с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь.
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Образ Галич украшали колье, серьги и многочисленные кольца. Кроме того, стилисты сделали инфлюэнсерше гладкую прическу, а визажисты — яркий макияж.
Ранее в декабре Ида Галич снялась в бикини у бассейна. Также сетевая знаменитость предстала перед камерой в блестящем кроп-топе с глубоким декольте и джинсах со стразами и примерила несколько платьев.