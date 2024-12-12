Институт Пушкина перестанет проводить экзамены для мигрантов

Институт имени Пушкина перестанет проводить экзамены для иностранных граждан

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов, так как он не вошел в перечень госучреждений, которые имеют право проводить экзамены по русскому, истории России и основам российского законодательства. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Правительство России до этого опубликовало перечень учреждений, которые могут принимать экзамены у мигрантов. Туда вошли 92 учреждения в разных регионах страны, при этом института Пушкина там не значилось. Как пояснили в Минобрнауки, заявление от вуза в адрес ведомства не поступало.

Включение госучреждений в перечень проводится правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования. Это также согласовывается с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Минобрнауки в апреле сообщало о смене ректора Государственного института русского языка имени Пушкина на фоне связанного с мигрантами скандала. Этому предшествовала проверка, которая выявила факты ненадлежащего контроля за проведением с иностранными гражданами экзамена по русскому языку. Московские следователи тогда возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком.

С 10 декабря в России третьим лицам запретили участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении иностранцами русским языком теперь могут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.