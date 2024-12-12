Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:35, 12 декабря 2024Россия

Институт Пушкина перестанет проводить экзамены для мигрантов

Институт имени Пушкина перестанет проводить экзамены для иностранных граждан
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина не будет проводить экзамены для мигрантов, так как он не вошел в перечень госучреждений, которые имеют право проводить экзамены по русскому, истории России и основам российского законодательства. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает РИА Новости.

Правительство России до этого опубликовало перечень учреждений, которые могут принимать экзамены у мигрантов. Туда вошли 92 учреждения в разных регионах страны, при этом института Пушкина там не значилось. Как пояснили в Минобрнауки, заявление от вуза в адрес ведомства не поступало.

Включение госучреждений в перечень проводится правительством на основании предложений министерства науки и высшего образования. Это также согласовывается с МВД и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Минобрнауки в апреле сообщало о смене ректора Государственного института русского языка имени Пушкина на фоне связанного с мигрантами скандала. Этому предшествовала проверка, которая выявила факты ненадлежащего контроля за проведением с иностранными гражданами экзамена по русскому языку. Московские следователи тогда возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком.

С 10 декабря в России третьим лицам запретили участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении иностранцами русским языком теперь могут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном, пострадали четыре бойца. Это третий удар по территории Чечни

      Американский хоккеист рассказал об изменении отношения к России после переезда в страну

      Военнослужащая получила штраф за распространение фейков про Российскую армию

      Банки ограничили сроки кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет

      В Госдуму внесут проект о присвоении статуса ветерана еще одной категории граждан

      Доля российского угля на ключевом экспортном рынке упала

      Уборщица несколько месяцев воровала из квартиры москвички украшения и получила штраф

      Россиянка побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться»

      Будущий глава ФБР решил провести расследование против Зеленского

      Российские военные отбили долговременные позиции ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше