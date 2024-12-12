Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило полмиллиона

Количество обращений на прямую линию с президентом Путиным превысило полмиллиона

Количество обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило полмиллиона. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Больше всего обращений касаются темы развития транспорта, доступности жилья, состояния медицины и социальных выплат.

Сбор вопросов к прямой линии начался 8 декабря. Чтобы задать вопрос Путину, нужно пройти регистрацию. Обращение к главе государства можно отправить как в виде текста, так и в формате видео. Больше всего вопросов, по последним данным, задали женщины. Как сообщал официальный представитель Кремля, по итогам обработки обращений насчитали 10 основных проблем граждан.

Ежегодная прямая линия Путина состоится в четверг, 19 декабря. Ее начало запланировано на 12.00, мероприятие совместят с пресс-конференцией главы государства.