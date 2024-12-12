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06:56, 12 декабря 2024Ценности

Модель OnlyFans оголила грудь на футбольном матче ради бесплатных билетов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @avalouiise

Модель OnlyFans Ава Луиз оголила грудь на матче по американскому футболу ради бесплатных билетов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица рассказала, что один из игроков команды New York Giants, который пожелал остаться анонимным, предложил ей сделку. По ее словам, он пообещал предоставить ей бесплатные билеты на матч, если она отвлечет внимание соперников из New Orleans Saints.

Девушка выполнила задание от неизвестного собеседника и выложила фото с трибуны в соцсети. Манекенщица стояла в шапке и голубых джинсах. Кроме того, на ней был бюстгальтер, который она приподняла, продемонстрировав публике обнаженную грудь.

В ноябре сообщалось, что популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта в откровенном образе пришла на футбольный матч.

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