Немцам предсказали массовые увольнения в 2025 году

IW: почти 40 процентов предприятий Германии собрались сокращать рабочие места

В Германии четыре предприятия из десяти запланировали сокращение рабочих мест в 2025 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на итоги опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW).

Только 17 процентов признались, что собрались нанимать новых сотрудников. Это позволило IW сделать вывод, что перспективы трудоустройства в ФРГ оказываются такими же скверными, какими они были во времена финансового кризиса 2008-2013 годов.

Наиболее мрачная ситуация наблюдается в промышленности. Там массовые сокращение запланировали 44 процента предприятий и лишь 14 собрались расширять штат. В сфере услуг к увольнениям подготовились 35 процентов работодателей, а к найму новых работников — 23 процента.

Ранее сообщалось, что к предупредительной забастовке на предприятиях Volkswagen подключились уже 68 тысяч сотрудников. Производство остановили на четыре часа, так как позиции участников трудового спора до сих пор далеки от консенсуса. Главный предмет дебатов — сокращение издержек, которого руководство автогиганта собирается добиться, закрыв три предприятия и заморозив выплаты. Кроме того, речь идет о возможном снижении заработных плат на десять процентов.