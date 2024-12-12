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12:05, 12 декабря 2024Россия

Песков порассуждал о сроках ответа на удар западными ракетами по Таганрогу

Песков: ответ на удар западными ракетами по Таганрогу будет тогда, когда следует
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Ответ на удар западными ракетами по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Министерство обороны России после атаки заявило, что ответ последует. «Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — сказал представитель Кремля.

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В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Затем в сети появилось видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу. Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин.

По данным оборонного ведомства, ВСУ атаковали город шестью ракетами американского производства ATACMS, при ударе пострадали военнослужащие. Повреждения также получили здания и военная техника на территории аэродрома.

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