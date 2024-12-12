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06:30, 12 декабря 2024Из жизни

Порномодель дала мужчинам советы о сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @ananello

Порномодель из США рассказала, чего женщины ждут от мужчин в постели. Ее рекомендации публикует Need To Know.

28-летняя Ана Нелло из Майами, штат Флорида, сделала успешную карьеру на платформе для взрослых OnlyFans. Помимо съемок откровенного контента, женщина много общается с коллегами, чтобы расширить свои познания о том, как партнеры могут доставить друг другу удовольствие.

Некоторыми из этих познаний Нелло решила поделиться на своей странице в социальной сети. «Первое, на что мужчинам следует сосредоточиться в сексуальном плане — это клитор. Они могут просто забыть, что к нему нужно прикасаться. Им нужно научиться делать это правильно, потому что каждая женщина индивидуальна», — сказала модель.

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Она добавила, что мужчина должен выяснить какого именно взаимодействия хочет партнерша, а не думать, что клитор — «просто кнопка, на которую нужно нажать».

Нелло также отметила, что многие женщины, с которыми она общалась, хотят достичь удовлетворения раньше мужчины. Также порномодель считает, что пары не должны бояться использовать в спальне секс-игрушки.

Кроме того, американка заявила, что здоровые сексуальные отношения строятся не только на том, что происходит в постели. «Если это не мимолетная связь, то вам нужно приложить усилия. Отведите женщину на свидание, сделайте ей комплимент, поухаживайте за ней. Показывая ей свою заботу, вы на самом деле заводите ее», — посоветовала Нелло.

Ранее порномодель из Австралии Энни Найт раскрыла свой способ соблазнить мужчину. Она считает, что перед понравившимся мужчиной нужно «вести себя круто».

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