«Реал» раскрыл подробности травмы Мбаппе

Мадридский «Реал»: Килиан Мбаппе получил травму левого бедра

Мадридский «Реал» на своем сайте раскрыл подробности травмы, полученной форвардом команды Килианом Мбаппе в матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

Француз прошел медобследование, у него диагностировано повреждение левого бедра. Сроки восстановления в клубе не уточнили.

По информации журналиста Аранхи Родригеса, нападающий пропустит около 10 дней. Репортер заявил об этом в своем аккаунте в соцсети X.

Матч Реала с Аталантой прошел 10 декабря. Игра завершилась победой «Реала» со счетом 3:2, Мбаппе отметился голом и покинул поле в конце первого тайма из-за повреждения.