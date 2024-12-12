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17:34, 12 декабря 2024Спорт

«Реал» раскрыл подробности травмы Мбаппе

Мадридский «Реал»: Килиан Мбаппе получил травму левого бедра
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Мадридский «Реал» на своем сайте раскрыл подробности травмы, полученной форвардом команды Килианом Мбаппе в матче Лиги чемпионов против «Аталанты».

Француз прошел медобследование, у него диагностировано повреждение левого бедра. Сроки восстановления в клубе не уточнили.

По информации журналиста Аранхи Родригеса, нападающий пропустит около 10 дней. Репортер заявил об этом в своем аккаунте в соцсети X.

Матч Реала с Аталантой прошел 10 декабря. Игра завершилась победой «Реала» со счетом 3:2, Мбаппе отметился голом и покинул поле в конце первого тайма из-за повреждения.

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