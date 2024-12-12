Россиянин нашел в поле редкий золотой дукат

Житель Калининграда нашел в поле редкий золотой дукат

Житель Калининграда обнаружил в поле в Гурьевском районе монету XVI века. На публикацию, появившуюся в соцсетях, обратил внимание журнал «Родина».

Золотой дукат был выпущен в 1576 году, он относится к периоду правления Карла II Штирийского эрцгерцога Австрийского, правителя Внутренней Австрии с 1564 до своей смерти. На аверсе золотого дуката — портрет Карла II в доспехах со скипетром и мечом в разделенном внутреннем круге. Надписи сделаны на латыни.

Ранее участники археологической экспедиции из Пензы нашли на раскопках в Астраханской области медные монеты золотоордынского периода, а также специальный бронзовый штемпель для чеканки. Находки были сделаны в городище, где много веков назад находилась столица Золотой Орды — Сарай ал-Джедида. В месте, где оказалось большое количество монет, некогда мог стоять монетный двор, предположил Мельниченко.

