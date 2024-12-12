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20:31, 12 декабря 2024Моя страна

Россиянин нашел в поле редкий золотой дукат

Житель Калининграда нашел в поле редкий золотой дукат
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allexxandar / Shutterstock / Fotodom

Житель Калининграда обнаружил в поле в Гурьевском районе монету XVI века. На публикацию, появившуюся в соцсетях, обратил внимание журнал «Родина».

Золотой дукат был выпущен в 1576 году, он относится к периоду правления Карла II Штирийского эрцгерцога Австрийского, правителя Внутренней Австрии с 1564 до своей смерти. На аверсе золотого дуката — портрет Карла II в доспехах со скипетром и мечом в разделенном внутреннем круге. Надписи сделаны на латыни.

Ранее участники археологической экспедиции из Пензы нашли на раскопках в Астраханской области медные монеты золотоордынского периода, а также специальный бронзовый штемпель для чеканки. Находки были сделаны в городище, где много веков назад находилась столица Золотой Орды — Сарай ал-Джедида. В месте, где оказалось большое количество монет, некогда мог стоять монетный двор, предположил Мельниченко.

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