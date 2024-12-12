Россиянин украл забор у коммунальщиков и сдал его в металлолом

В Самаре мужчина украл ограждение у ремонтировавших трубу коммунальщиков

Житель Самары украл ограждение у ремонтировавших водопроводную трубу коммунальщиков. Затем мужчина сдал забор в металлолом, пишет «63.ru».

Инцидент произошел в конце ноября. Сотрудники ЖКХ занимались ремонтом водоводов и огородили участок металлическими заборами. По окончании работ коммунальщики сложили ограждения, стойки для них и предупредительные знаки на обочине дороги.

Вечером их коллеги, которые должны были забрать инвентарь, недосчитались 14 металлических стоек. Руководство организации обратилось в полицию. Через несколько часов распиленные ограждения нашли в пункте приема металлолома.

Правоохранителям удалось выяснить, кто украл заборы. Мужчина получил за сданные стойки 800 рублей. Причиненный же компании ущерб оценили в 56 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Ранее в Новосибирске мужчина упал в оставленный коммунальщиками котлован. Инцидент произошел на улице Котовского. Горожанина обнаружил прохожий — ночью из ямы раздались истошные крики. По-видимому, мужчина не пострадал — ни в полицию, ни в больницу россиянин после падения не обращался.