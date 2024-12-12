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05:50, 12 декабря 2024Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и раскрыла шесть раздражающих особенностей страны

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Таиланде и раскрыла шесть особенностей страны, которые она считает раздражающими. Своим мнением она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор обратила внимание на отсутствие тротуаров в городах. Также она пожаловалась, что пешеходные переходы там встречаются так же редко, «как трезвые туристы на Пхукете в высокий сезон».

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«А собаки? Они как местная мафия: вроде ничего плохого не делают, но заставляют напрячься. Сидят на своей территории с видом крестных отцов собачьего мира», — добавила россиянка.

Кроме того, она отметила, что обожает тайскую кухню, но ей не нравится привычное для местных обилие масла и сахара в блюдах. Еще россиянка пожаловалась на высокую влажность, из-за которой одежда не высыхает после стирки.

«Таксисты — какая-то отдельная каста, которая меня пугает», — заключила блогерша. Она возмутилась, что заказать такси на курортах Таиланда непросто: то машина не приедет, то ждать ее приходится 20 минут.

Ранее эта же блогерша раскрыла набор блюд за 1000 рублей на тайском рынке. По ее словам, в такую сумму ей обошелся ужин на четырех человек.

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