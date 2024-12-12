В российском регионе зафиксировали рекордную продолжительность жизни

Хабиров: в Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил значительные достижения в здравоохранении. По его словам, рекордный рост продолжительности жизни в республике достиг 73,13 года. Об этом сообщает «Башинформ».

Он напомнил, что в Уфе открылся центр детской гематологии и онкологии, отремонтировали 66 медицинских учреждений, а до конца года планируется открытие поликлиники в Кушнаренково. В 2025 году откроются еще шесть поликлиник и хирургические корпуса кардиоцентра и больницы в Учалах. В рамках программы модернизации поликлиник до 2029 года в Башкирии планируют навести порядок во всех медицинских учреждениях.

В этом году в Башкирии закупили более 4000 единиц медоборудования, 206 санитарных автомобилей и установили 130 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельской местности. Глава республики поручил продолжить работу в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Хабиров также призвал глав муниципалитетов создавать условия для закрепления специалистов на местах и оказывать необходимую поддержку. «Здоровье людей для нас — важнее всего!» — заключил он.

Ранее был назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею. По данным издания, 13 человек из Башкирии стали миллионерами после покупки лотерейных билетов.