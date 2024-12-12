Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:02, 12 декабря 2024Моя страна

В российском регионе зафиксировали рекордную продолжительность жизни

Хабиров: в Башкирии зафиксировали рекордную продолжительность жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarotsky / Globallookpress

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил значительные достижения в здравоохранении. По его словам, рекордный рост продолжительности жизни в республике достиг 73,13 года. Об этом сообщает «Башинформ».

Он напомнил, что в Уфе открылся центр детской гематологии и онкологии, отремонтировали 66 медицинских учреждений, а до конца года планируется открытие поликлиники в Кушнаренково. В 2025 году откроются еще шесть поликлиник и хирургические корпуса кардиоцентра и больницы в Учалах. В рамках программы модернизации поликлиник до 2029 года в Башкирии планируют навести порядок во всех медицинских учреждениях.

В этом году в Башкирии закупили более 4000 единиц медоборудования, 206 санитарных автомобилей и установили 130 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в сельской местности. Глава республики поручил продолжить работу в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Хабиров также призвал глав муниципалитетов создавать условия для закрепления специалистов на местах и оказывать необходимую поддержку. «Здоровье людей для нас — важнее всего!» — заключил он.

Ранее был назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею. По данным издания, 13 человек из Башкирии стали миллионерами после покупки лотерейных билетов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

      В российском городе начался мощный пожар на складе

      Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

      В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

      Алсу поделилась традициями празднования Нового года

      Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

      Загадочное исчезновение, богатые родители и поклонение террористу. Кем оказался убийца миллионера, ставший героем в США?

      В МИД рассказали о контактах с Израилем по Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше