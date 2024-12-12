Врач назвал причину ожирения детей в России

Эндокринолог Калинчев: у детей появляется ожирение из-за родителей

У многих детей в России появляется ожирение из-за того, что их родители предпочитают вредную еду, рассказал врач-эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев. Причины детского ожирения он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Нутрициолог рассказал, что к избытку веса приводят в первую очередь переедание и насыщенность рациона очень калорийной пищей. К примеру, некоторые взрослые отдают предпочтение жирным, сладким и мучным продуктам, что формирует пищевые привычки детей. «Большинство людей, которые привыкли питаться фастфудом, со временем уже не могут есть другую еду. И в этих семьях со взрослыми живут дети, которые питаются тем же, чем и родители», — объяснил Калинчев.

Многие родители, добавил врач, не осознают масштаб проблемы и не могут объяснить ребенку правила питания, которые не соблюдают сами. В лечении детского ожирения необходимо осознание взрослым того, что нужно меняться, подчеркнул он. «Когда похудеют родители, тогда уменьшат вес и дети», — заключил Калинчев.

Ранее терапевт, диетолог Регина Ахуньянова перечислила главные факторы, провоцирующие развитие рака. В их число врач включила ожирение, употребление ультрапереработанных продуктов и большое количество красного мяса в рационе.