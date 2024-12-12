Захарова призвала изъять часть пенсий у бывших чиновников НАТО

Захарова предложила НАТО изымать четверть пенсий «отставников» альянса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО изымать четверть пенсий «отставников» альянса. Таким образом она прокомментировала призыв генерального секретаря альянса Марка Рютте отдавать часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство оружия, передает ТАСС.

«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [экс-генсека альянса Йенса] Столтенберга, [экс-заместителя генсека НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — заявила Захарова.

12 декабря генсек НАТО впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия, чтобы военные расходы стран альянса превысили 3 процента ВВП.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в НАТО начались обсуждения о необходимости повысить траты стран на оборону военного блока до 3 процентов от их ВВП.