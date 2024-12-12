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19:50, 12 декабря 2024Мир

Захарова призвала изъять часть пенсий у бывших чиновников НАТО

Захарова предложила НАТО изымать четверть пенсий «отставников» альянса
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО изымать четверть пенсий «отставников» альянса. Таким образом она прокомментировала призыв генерального секретаря альянса Марка Рютте отдавать часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство оружия, передает ТАСС.

«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [экс-генсека альянса Йенса] Столтенберга, [экс-заместителя генсека НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — заявила Захарова.

12 декабря генсек НАТО впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия, чтобы военные расходы стран альянса превысили 3 процента ВВП.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в НАТО начались обсуждения о необходимости повысить траты стран на оборону военного блока до 3 процентов от их ВВП.

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