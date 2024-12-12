Захарова призвала изъять часть пенсий у бывших чиновников НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО изымать четверть пенсий «отставников» альянса. Таким образом она прокомментировала призыв генерального секретаря альянса Марка Рютте отдавать часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство оружия, передает ТАСС.
«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [экс-генсека альянса Йенса] Столтенберга, [экс-заместителя генсека НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — заявила Захарова.
12 декабря генсек НАТО впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия, чтобы военные расходы стран альянса превысили 3 процента ВВП.
Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в НАТО начались обсуждения о необходимости повысить траты стран на оборону военного блока до 3 процентов от их ВВП.