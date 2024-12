Женщина пережила нападение крокодила и почувствовала в себе сверхъестественную силу

Женщина рассказала о помощи бога в схватке с крокодилом в Мексике

В городе Канкун, Мексика, женщина, пережившая нападение крокодила, поблагодарила бога за помощь в схватке с хищником. Об этом она рассказала Need To Know.

В июле 2021 года Ивана Манзур пришла с друзьями в греческий ресторан, находящийся у лагуны Ничупте. Женщина вышла на пирс, чтобы сделать пару фотографий, и неожиданно упала в воду, где ее уже поджидал крокодил. По словам Манзур, она не надеялась на спасение. «Но Христос сказал: "Нет, девчуля", сейчас не время», — объяснила она.

Как рассказывает Манзур, крокодил схватил ее за ногу и пытался утянуть на глубину. Однако женщина молилась богу и, по ее словам, почувствовала в себе сверхъестественную силу. Она била крокодила, пока не вырвалась и не уплыла на берег. Ее друзья рассказали, что все это время видели в воде только кровь.

Манзур отметила, что произошедшее не породило в ней страх перед дикими животными, однако она потеряла былую уверенность в себе из-за оставшихся на теле шрамов. Кроме того, долгое время женщину обвиняли в том, что она выдумала эту историю. Только спустя несколько лет она нашла в себе силы рассказать о встрече с крокодилом. «Я воин», — заявила Манзур.

