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05:02, 12 декабря 2024Из жизни

Женщина пережила нападение крокодила и почувствовала в себе сверхъестественную силу

Женщина рассказала о помощи бога в схватке с крокодилом в Мексике
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В городе Канкун, Мексика, женщина, пережившая нападение крокодила, поблагодарила бога за помощь в схватке с хищником. Об этом она рассказала Need To Know.

В июле 2021 года Ивана Манзур пришла с друзьями в греческий ресторан, находящийся у лагуны Ничупте. Женщина вышла на пирс, чтобы сделать пару фотографий, и неожиданно упала в воду, где ее уже поджидал крокодил. По словам Манзур, она не надеялась на спасение. «Но Христос сказал: "Нет, девчуля", сейчас не время», — объяснила она.

Как рассказывает Манзур, крокодил схватил ее за ногу и пытался утянуть на глубину. Однако женщина молилась богу и, по ее словам, почувствовала в себе сверхъестественную силу. Она била крокодила, пока не вырвалась и не уплыла на берег. Ее друзья рассказали, что все это время видели в воде только кровь.

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Манзур отметила, что произошедшее не породило в ней страх перед дикими животными, однако она потеряла былую уверенность в себе из-за оставшихся на теле шрамов. Кроме того, долгое время женщину обвиняли в том, что она выдумала эту историю. Только спустя несколько лет она нашла в себе силы рассказать о встрече с крокодилом. «Я воин», — заявила Манзур.

Ранее сообщалось, что мужчина из деревни в Индии сумел отбиться от напавшего на него крокодила. Он давил на глаза рептилии, пока она его не отпустила.

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