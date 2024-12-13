Испанский клуб отреагировал на появление флага ДНР на матче с участием киевского «Динамо»

В «Реал Сосьедаде» заявили, что не опасаются санкций за демонстрацию флага ДНР

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» отреагировал на появление флага Донецкой народной республики (ДНР) на матче основного этапа Лиги Европы с участием киевского «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

В команде заявили, что не опасаются возможных санкций за демонстрацию болельщиками флага.

Во время празднования одного из голов в ворота украинского клуба несколько фанатов «Сосьедада» размахивали флагом ДНР. В испанской команде выступает российский футболист Арсен Захарян.

Встреча завершилась разгромной победой «Сосьедада» со счетом 3:0. Данное поражение стало для «Динамо» шестым подряд в турнире, команда идет на последнем, 36-м месте с нулем очков. Захарян пропустил матч из-за травмы.