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12:37, 13 декабря 2024Россия

Минобороны назвало использованное при ответе на удар ATACMS по Таганрогу вооружение

МО России: при ответе на удар ATACMS по Таганрогу использовались ударные БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

При ответе на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу использовались ударные беспилотные летательные аппараты. Об использовании этого вооружения рассказали журналистам в Минобороны России (МО).

Также среди примененного оружия МО назвало высокоточные средства поражения большой дальности. Отмечается, что удары были нанесены как с воздуха, так и с моря. По сообщению Минобороны, цель удара была достигнута.

Предположительно, всего по Украине было выпущено 120 ракет. По имеющимся данным, Российская армия использовала «Искандеры», «Кинжалы» и дроны «Герань». Взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и других областях Украины.

Удар по Таганрогу был нанесен ранним утром 11 декабря. Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. При падении фрагментов дальнобойных ракет российские военные получили ранения.

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