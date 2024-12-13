Минобороны назвало использованное при ответе на удар ATACMS по Таганрогу вооружение

При ответе на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу использовались ударные беспилотные летательные аппараты. Об использовании этого вооружения рассказали журналистам в Минобороны России (МО).
Также среди примененного оружия МО назвало высокоточные средства поражения большой дальности. Отмечается, что удары были нанесены как с воздуха, так и с моря. По сообщению Минобороны, цель удара была достигнута.
Предположительно, всего по Украине было выпущено 120 ракет. По имеющимся данным, Российская армия использовала «Искандеры», «Кинжалы» и дроны «Герань». Взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и других областях Украины.
Удар по Таганрогу был нанесен ранним утром 11 декабря. Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. При падении фрагментов дальнобойных ракет российские военные получили ранения.