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19:16, 13 декабря 2024Спорт

На Украине отреагировали на появление флага ДНР на матче с участием киевского «Динамо»

УАФ пожалуется в УЕФА на появление флага ДНР на матче с киевским «Динамо»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent West / Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на появление флага Донецкой народной республики (ДНР) на матче основного этапа Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Реал Сосьедадом». Об этом сообщает Sport-express.ua.

По информации источника, представители УАФ пожалуются в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за появления флага. Отмечается, что обращение находится в работе у международного отдела.

Во время празднования одного из голов в ворота украинского клуба несколько фанатов «Сосьедада» размахивали флагом ДНР. В испанской команде выступает российский футболист Арсен Захарян.

Встреча завершилась разгромной победой «Сосьедада» со счетом 3:0. Поражение стало для «Динамо» шестым подряд в турнире, команда идет на последнем, 36-м месте с нулем очков. Захарян пропустил матч из-за травмы.

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