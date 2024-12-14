Изменивший жене популярный рэпер раскрыл свои чувства к Лерчек

Изменивший жене рэпер Natan заявил об отсутствии романа с Лерчек

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Валерией Чекалиной (Лерчек), раскрыл свои чувства к блогерше. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам артиста, он обожает жену, а романтических отношений с Чекалиной у него нет. При этом Natan отметил, что блогерша ему нравится своим умом, харизмой и тем, «чего она достигает». «У меня с Лерой нет никаких романтических отношений, никакой симпатии в плане мужчины и женщины. Поэтому наши отношения чисты», — заявил исполнитель.

Ранее Natan отреагировал на звание «кринж года».