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20:31, 14 декабря 2024Культура

Изменивший жене популярный рэпер раскрыл свои чувства к Лерчек

Изменивший жене рэпер Natan заявил об отсутствии романа с Лерчек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Валерией Чекалиной (Лерчек), раскрыл свои чувства к блогерше. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам артиста, он обожает жену, а романтических отношений с Чекалиной у него нет. При этом Natan отметил, что блогерша ему нравится своим умом, харизмой и тем, «чего она достигает». «У меня с Лерой нет никаких романтических отношений, никакой симпатии в плане мужчины и женщины. Поэтому наши отношения чисты», — заявил исполнитель.

Ранее Natan отреагировал на звание «кринж года».

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