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21:00, 14 декабря 2024Мир

На Западе оценили состояние российской экономики

Боуз: российская экономика находится в хорошей форме
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ирландский журналист Чей Боуз оценил состояние российской экономики в условиях санкций. Комментарий он опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter).

«В данный момент Россия находится под самым большим количеством санкций из всех стран в мире. И даже в этой ситуации ее экономика находится в хорошей форме, несмотря на то, что говорят вам западные СМИ», — заявил журналист.

Он также отметил, что информация, которую предоставляют «проплаченные СМИ» Запада, является ложью и манипуляцией.

Ранее Боуз заявил, что Великобритания использует конфликт на Украине, чтобы реализовать свой план по дестабилизации России. Боуз подчеркнул, что «британцы хотели уничтожить Россию столетиями», а неудача на Украине только побуждает британскую сторону действовать агрессивнее и провоцировать дальнейшую эскалацию.

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