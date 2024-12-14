Боуз: российская экономика находится в хорошей форме

Ирландский журналист Чей Боуз оценил состояние российской экономики в условиях санкций. Комментарий он опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter).

«В данный момент Россия находится под самым большим количеством санкций из всех стран в мире. И даже в этой ситуации ее экономика находится в хорошей форме, несмотря на то, что говорят вам западные СМИ», — заявил журналист.

Он также отметил, что информация, которую предоставляют «проплаченные СМИ» Запада, является ложью и манипуляцией.

Ранее Боуз заявил, что Великобритания использует конфликт на Украине, чтобы реализовать свой план по дестабилизации России. Боуз подчеркнул, что «британцы хотели уничтожить Россию столетиями», а неудача на Украине только побуждает британскую сторону действовать агрессивнее и провоцировать дальнейшую эскалацию.

