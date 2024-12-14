ОАЭ снизят поставки нефти

Bloomberg: ОАЭ в начале 2025 года снизят поставки нефти

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют в начале 2025 года сократить экспорт нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, государственная нефтекомпания Абу-Даби ADNOC снизила запланированные объемы поставок некоторым клиентам в Азии.

Ранее, по итогам очередного заседания восемь стран ОПЕК+, включая Россию, продлили дополнительные добровольные ограничения по добыче сырья на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца ноября 2024 года. Помимо России, пойти на подобный шаг согласились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Алжир, Ирак и Казахстан.