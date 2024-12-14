Полиция нашла подбросившую ребенка чужой семье из страха перед родственниками россиянку

В КЧР полиция нашла мать, подбросившую ребенка чужой семье

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) полиция нашла молодую мать, подбросившую ребенка чужой семье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, девушка принесла новорожденного к одному из домов в селе Счастливое. Это заметил сын хозяев дома и рассказал матери о произошедшем. Она забрала ребенка и вызвала полицию и скорую. В результате младенца забрали в роддом, где провели медицинские процедуры, а оттуда отдали его в детский дом.

Полицейские установили личность матери по взятым пробам ДНК с полотенца, в которое был завернут ребенок. По базе удалось найти родственницу вероятной матери, а потом и ее саму. Ей оказалась 19-летняя жительница, скрывшая беременность и роды от семьи, так как боялась осуждения. Также был найден отец ребенка. Устанавливается его причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что суд приступил к рассмотрению дела в отношении расправившегося с двухлетней падчерицей россиянина.