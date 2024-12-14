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13:30, 14 декабря 2024Россия

Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ под Курском

МО РФ: ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ и взяли трех пленных под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley и взяли в плен трех бойцов украинской армии под Курском. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По информации Минобороны, всего за сутки в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 200 военных, а также танк, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — рассказали в оборонном ведомстве.

Глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заверял президента Владимира Путина, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу». Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся более четырех месяцев — с 6 августа.

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Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

Ранее российские десантники сняли атаку на ВСУ под Курском от первого лица.

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