Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ под Курском

МО РФ: ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ и взяли трех пленных под Курском

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley и взяли в плен трех бойцов украинской армии под Курском. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По информации Минобороны, всего за сутки в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 200 военных, а также танк, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — рассказали в оборонном ведомстве.

Глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заверял президента Владимира Путина, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу». Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся более четырех месяцев — с 6 августа.

Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

Ранее российские десантники сняли атаку на ВСУ под Курском от первого лица.