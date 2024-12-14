Российский пловец выиграл чемпионат мира

Российский пловец Илья Бородин выиграл чемпионат мира на короткой воде на дистанции 400 метров комплексом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бородин показал время 3 минуты 56,83 секунды. Второе место занял британец Макс Литчфилд, замкнул тройку сильнейших итальянец Альберто Раццетти.
Ранее россияне завоевали еще три золотых медали на турнире, который проходит в Будапеште (Венгрия). Мирон Лифинцев победил на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также вместе со сборной России выиграл смешанную комбинированную эстафету 4 по 50 метров.
World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах и было разрешено участие в командных эстафетах.