Российский пловец выиграл чемпионат мира

Российский пловец Бородин стал чемпионом мира на дистанции 400 метров комплексом

Российский пловец Илья Бородин выиграл чемпионат мира на короткой воде на дистанции 400 метров комплексом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бородин показал время 3 минуты 56,83 секунды. Второе место занял британец Макс Литчфилд, замкнул тройку сильнейших итальянец Альберто Раццетти.

Ранее россияне завоевали еще три золотых медали на турнире, который проходит в Будапеште (Венгрия). Мирон Лифинцев победил на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также вместе со сборной России выиграл смешанную комбинированную эстафету 4 по 50 метров.

World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. В плавании были сняты ограничения по количеству спортсменов в индивидуальных дисциплинах и было разрешено участие в командных эстафетах.