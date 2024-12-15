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01:10, 15 декабря 2024Мир

Миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска

Миллиардер в США посоветовал «никогда не делать ставки» против Илона Маска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Кремниевая долина США в 2000-е годы недооценивала бизнесмена Илона Маска, она считала его автомобильную компанию Tesla и ракетную компанию SpaceX «суперсумасшедшими», заявил его бизнес-партнер, американский миллиардер Питер Тиль, об этом пишет Business Insider.

По его словам, успех Tesla и SpaceX говорит о том, что Маск знает о риске то, о чем не догадываются все остальные.

Он отметил, что со стороны действия предпринимателя казались «сумасшедшими и рискованными», но каким-то образом сработали. «Никогда не стоит делать ставки против Илона», — подчеркнул Тиль.

Ранее Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс в штате Техас.

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