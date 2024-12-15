В Белоруссии раскритиковали судейство в матче Кубка Первого канала с Россией

Сенатор Белоруссии Басков раскритиковали судейство в матче КПК с Россией

Сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков раскритиковал судейство в матче Кубка Первого канала (КПК) между российской и белорусской национальными командами. Его слова приводит News.by.

«Судьи тоже постарались сделать сегодня праздник для зрителей. Играй мы немножко при другом судействе, я думаю, и счет, и расклад по игре был бы совершенно другой», — заявил Басков.

Игра прошла в Санкт-Петербурге 14 декабря. Матч завершился победой сборной «Россия 25» в овертайме со счетом 4:3. В ходе встречи белорусов шесть раз наказали малым штрафом. Россияне получили одно удаление.

Судейство в матче также раскритиковал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг. По его словам, игрок команды Григорий Кузьмин получил перелом носа в столкновении с соперником, однако арбитры не обратили внимание на этот эпизод.