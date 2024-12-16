Футболист получил перелом черепа после нападения в европейской столице

Футболист «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене

Нападающий австрийского «Рапида» Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене. Об этом сообщается на сайте клуба.

По информации источника, неизвестный напал на футболиста в европейской столице и ударил по голове. Бургшталлер был госпитализирован. Отмечается, что он выбыл на несколько месяцев. В «Рапиде» выразили надежду, что полиция найдет нападавшего и привлечет к ответственности.

Бургшталлер выступает за «Рапид» с 2022 года. В этом сезоне он провел 24 матча в составе команды, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», вместе с другими тренерами подвергся нападению в Астрахани. Злоумышленники были вооружены холодным оружием и газовым баллончиком, их задержали.

