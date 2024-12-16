Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия — Серия А|16-й тур
Борнмут
Сегодня
23:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
19:52, 16 декабря 2024Спорт

Футболист получил перелом черепа после нападения в европейской столице

Футболист «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Гвидо Бургшталлер (в центре)

Гвидо Бургшталлер (в центре). Фото: Murad Sezer / Reuters

Нападающий австрийского «Рапида» Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене. Об этом сообщается на сайте клуба.

По информации источника, неизвестный напал на футболиста в европейской столице и ударил по голове. Бургшталлер был госпитализирован. Отмечается, что он выбыл на несколько месяцев. В «Рапиде» выразили надежду, что полиция найдет нападавшего и привлечет к ответственности.

Бургшталлер выступает за «Рапид» с 2022 года. В этом сезоне он провел 24 матча в составе команды, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», вместе с другими тренерами подвергся нападению в Астрахани. Злоумышленники были вооружены холодным оружием и газовым баллончиком, их задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      На Украине предрекли перерезание дорог у Великой Новоселки

      Обвиняемого в госизмене в пользу ВСУ россиянина приговорили к 19 годам колонии

      Российская семейная пара заманивала женщин для работы в приватной вебкам-студии

      Российские коммунальщики украли 116 миллионов рублей благодаря фальшивым квитанциям

      Ближайшим советником опального брата Карла III оказался китайский шпион

      Названа дата рассмотрения Совфедом закона о знании русского языка для детей мигрантов

      ЕС потребовал вывода российских военных из Сирии

      Трамп рассказал о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

      Среди украинцев значительно снизился уровень симпатии к полякам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше