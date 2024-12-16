Министр экономики Киргизии займет место ушедшего вице-премьера Касымалиева

Министр экономики Киргизии Амангельдиев назначен на место ушедшего Касымалиева

Министр экономики Киргизии Амангельдиев назначен на место первого вице-премьера ушедшего Адылбека Касымалиева. Об этом сообщила пресс-служба президента республики в Telegram.

Его кандидатуру должен утвердить парламент Киргизии. Это не первая перестановка в правительстве республики на фоне отставки премьер-министра республики Акылбека Жапарова.

16 декабря президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра республики Акылбека Жапарова. Официальная причина — переход на другую работу.

Новым премьер-министром назначен первый вице-премьер Киргизии Адылбек Касымалиев.