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09:39, 16 декабря 2024Бывший СССР

Министр экономики Киргизии займет место ушедшего вице-премьера Касымалиева

Министр экономики Киргизии Амангельдиев назначен на место ушедшего Касымалиева
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Данияр Амангельдиев

Данияр Амангельдиев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр экономики Киргизии Амангельдиев назначен на место первого вице-премьера ушедшего Адылбека Касымалиева. Об этом сообщила пресс-служба президента республики в Telegram.

Его кандидатуру должен утвердить парламент Киргизии. Это не первая перестановка в правительстве республики на фоне отставки премьер-министра республики Акылбека Жапарова.

16 декабря президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку премьер-министра республики Акылбека Жапарова. Официальная причина — переход на другую работу.

Новым премьер-министром назначен первый вице-премьер Киргизии Адылбек Касымалиев.

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