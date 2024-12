PNAS: обнаружено большое количество темных комет

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии и Мичиганского государственного университета обнаружили большое количество темных кометов — уникальных небесных объектов, которые внешне напоминают астероиды, но ведут себя как кометы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Темные кометы — это объекты, которые выглядят как астероиды, но демонстрируют кометоподобное поведение, выделяя летучие вещества, что вызывает небольшую тягу и изменение траектории. При этом у таких объектов отсутствуют характерные хвосты или комы, что делает их внешне неотличимыми от астероидов. Исследование выявило два различных типа этих объектов: внешние темные кометы, находящиеся во внешней Солнечной системе, и внутренние темные кометы, которые движутся ближе к Солнцу.

Для обнаружения и анализа ученые использовали отражательную способность (альбедо) и изучали орбитальные характеристики объектов. Это позволило уточнить их природу и выделить две популяции. Внешние темные кометы имеют сильно вытянутые орбиты и крупные размеры, достигающие сотен метров в поперечнике. Они обладают сходными характеристиками с кометами семейства Юпитера. Внутренние темные кометы, напротив, имеют почти круговые орбиты, находятся ближе к Солнцу и имеют размеры не более десятков метров.

На основании анализа ученые предполагают, что темные кометы могут содержать летучие вещества, такие как лед, и, возможно, играли роль в доставке органических соединений на Землю в ранние этапы ее формирования.