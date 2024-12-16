arXiv: обнаружены признаки формирующейся планеты в системе PDS 70

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) и Института астрономии Общества Макса Планка обнаружили локализованное накопление пылевых частиц за пределами орбит уже сформировавшихся планет у молодой звезды PDS 70, что может быть признаком формирования новой планеты. Результаты работы представлены в статье, размещенной на сервере препринтов arXiv.

PDS 70 представляет собой молодую звезду, окруженную протопланетным диском, внутри которого уже подтверждено наличие двух планет. Проведенные наблюдения выявили необычное распределение пыли, сосредоточенное в определенной области диска за пределами орбит этих планет. Это открытие дает ценную информацию о том, как сформированные планеты взаимодействуют с окружающим диском и способствуют последующему образованию новых планет.

Для исследования использовались наблюдения с высоким разрешением на длине волны 3 миллиметра, что позволило ученым ALMA зафиксировать более прозрачное и точное распределение пылевых частиц. Новые данные показали, что пыль в диске сосредотачивается в узкой области на внешнем краю орбит известных планет, формируя локализованный комок. Это накопление может быть вызвано гравитационным взаимодействием уже сформированных планет с диском. На основе этих данных была сделана оценка, что в этих областях могут происходить процессы роста частиц, ведущие к зарождению новой планеты.

Результаты исследования демонстрируют, как уже сформированные планеты могут влиять на окружающий их материал и запускать формирование новых планет. Наблюдения подтверждают гипотезу последовательного образования планетарных систем, где планеты возникают поочередно изнутри наружу.