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20:19, 16 декабря 2024Бывший СССР

Протестующие заблокировали проспект около здания парламента Грузии

РИА Новости: протестующие заблокировали проспект около здания парламента Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Протестующие заблокировали проспект Руставели около здания парламента Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция протеста проходит 19 день. Митингующие выступают против приостановки грузинскими властями переговоров с Евросоюзом о вступлении страны в объединение. В протесте участвуют писатели, издатели, книжные дизайнеры и другие сотрудники издательств.

15 декабря на митинге в Тбилиси были замечены творческая молодежь и болельщики испанских футбольных клубов. Протестную акцию контролировали сотрудники полиции. Днем ранее протестующие в Тбилиси потребовали показать диплом у единственного кандидата в президенты Михаила Кавелашвили, который в результате одержал победу на выборах.

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