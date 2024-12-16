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11:51, 16 декабря 2024Наука и техника

Россия представит «Рубеж-МЭ» во Вьетнаме

«Рособоронэкспорт»: ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» покажут во Вьетнаме
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Компания «Рособоронэкспорт» в ходе выставки Vietnam Defence Expo 2024 во Вьетнаме впервые представит за рубежом натурный образец берегового ракетного комплекса (БРК) «Рубеж-МЭ». Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера, передает ТАСС.

Также на выставке покажут бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» и боевую машину пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты. «Эта военная техника доработана с учетом опыта применения в условиях современного боя и может занять достойное место в рядах Вьетнамской народной армии», — сказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

Выполненный на единой платформе «Рубеж» несет четыре транспортно-пусковых контейнера с ракетами Х-35УЭ, радиолокационную станцию, а также оборудование для связи и управления стрельбой. Это соответствует концепции «ракетный катер на колесах», предусматривающей размещение всех элементов комплекса на одном шасси.

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В сентябре в «Рособоронэкспорте» сообщили, что «Рубеж-МЭ» способен самостоятельно выполнить поиск цели и нанести по ней удар. «Рубеж» — это модификация БРК «Бал».

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