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19:04, 16 декабря 2024Из жизни

Россиянин поселил медведицу на даче и бросил ее

Житель Ленобласти завел на даче медведицу, а потом перестал ее кормить
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matthias Bein / ZB / Globallookpress.com

Житель Ленинградской области бросил на своей даче взрослую медведицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Россиянин привез хищницу на свой участок в Ленобласти — в СНТ «Белоостров». Он поселил животное, которое назвал Машей, в тесную клетку шесть на шесть метров. Полгода назад мужчина перестал появляться на даче, оставив медведицу в одиночестве. Все это время Машу кормил сосед. О брошенной хищнице стало известно местным властям. В декабре ее мучения закончились: суд постановил конфисковать животное. Маше уже нашли новый дом, скоро она переедет в зоопарк «Новый ковчег», который находится в Новгородской области.

Как мужчина завел медведицу, откуда привез и были ли у него документы на ее содержание в неволе, неизвестно.

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