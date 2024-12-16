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16:58, 16 декабря 2024Наука и техника

Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

«Рособоронэкспорт» покажет дрон-камикадзе «Ланцет» во Вьетнаме
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» впервые представит беспилотный комплекс с дроном-камикадзе «Ланцет-Э» в Юго-Восточной Азии. Аппарат покажут на выставке вооружений Vietnam Defence Expo 2024 во Вьетнаме, передает ТАСС.

«Комплекс "Ланцет-Э" будет впервые представлен на территории Юго-Восточной Азии в полной комплектации: "Изделие 51-Э", "Изделие 52-Э" и разведывательный БПЛА Z-16-Э», — сообщили в пресс-службе компании.

Также Россия представит разведывательные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

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В ноябре гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев допустил производство дронов «Ланцет» на территории стран-партнеров. По его словам, экспортный потенциал аппарата оценивается в более тысячи комплектов в год.

В августе стало известно, что дальность применения российского комплекса с дроном-камикадзе «Ланцет» в ходе модернизации увеличили до 70-80 километров. Также повысились устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.

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