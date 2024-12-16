Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 16 декабря 2024Экономика

Росздравнадзор оценил обеспеченность региональных аптек физраствором

Росздравнадзор: производители нарастили отгрузку физраствора в регионы
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Потребности региональных аптечной и лечебной сетей в физрастворе будут удовлетворены. Об этом сообщил Telegram-канал Росздравнадзора.

По его данным, после перерегистрации Минздравом России цены на этот препарат его производители увеличили поставки в регионы. Росздравнадзор заверяет, что держит под постоянным контролем ситуацию с лекарственным обеспечением.

Ранее появилась информация о том, что ряд регионов России столкнулись с дефицитом данного препарата. Несколько позже данные сведения были опровергнуты. В частности, Минпромторг заверил, что в аптеках, медицинских учреждениях, в оптовой торговле и у производителей имеется достаточное количество упаковок препарата.

В начале ноября 2024 года в российском Минздраве заявили о необходимости довести до 90 процентов долю российских лекарств на фармацевтическом рынке.

В октябре стало известно, что в ряде регионов России не хватает препаратов с рокситромицином. Кроме того, возникли проблемы с эритромицином и кларитромицином.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения России

      Глава Минобороны России заявил о вопросах к качеству поставляемой в армию экипировки

      В Азербайджане арестовали готовивших диверсию членов экстремистской группировки

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше