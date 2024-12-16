Росздравнадзор оценил обеспеченность региональных аптек физраствором

Росздравнадзор: производители нарастили отгрузку физраствора в регионы

Потребности региональных аптечной и лечебной сетей в физрастворе будут удовлетворены. Об этом сообщил Telegram-канал Росздравнадзора.

По его данным, после перерегистрации Минздравом России цены на этот препарат его производители увеличили поставки в регионы. Росздравнадзор заверяет, что держит под постоянным контролем ситуацию с лекарственным обеспечением.

Ранее появилась информация о том, что ряд регионов России столкнулись с дефицитом данного препарата. Несколько позже данные сведения были опровергнуты. В частности, Минпромторг заверил, что в аптеках, медицинских учреждениях, в оптовой торговле и у производителей имеется достаточное количество упаковок препарата.

В начале ноября 2024 года в российском Минздраве заявили о необходимости довести до 90 процентов долю российских лекарств на фармацевтическом рынке.

В октябре стало известно, что в ряде регионов России не хватает препаратов с рокситромицином. Кроме того, возникли проблемы с эритромицином и кларитромицином.