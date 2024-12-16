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13:02, 16 декабря 2024Экономика

В России оценили возможные последствия повышения ключевой ставки до 25 процентов

Экономист Пронько: повышение ключевой ставки до 25 % может привести к стагфляции
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Повышение ключевой ставки до 25 процентов может привести к стагфляции. Возможные последствия ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) оценил экономический обозреватель Юрий Пронько, его цитирует «Газета.ру».

Ряд аналитиков прогнозирует, что уже в этом месяце Банк России поднимет ключевую ставку до 25 процентов. В результате 2025 год станет вызовом для экономики страны. Стагфляция или ее элементы негативно повлияют на платежеспособность как предприятий, так и граждан.

«Ситуация серьезная, но не фатальная. Смогут ли правительство и ЦБ провести ювелирную работу? Смогут, если будут адекватны к тем проблемам, которые сформировались в уходящем году», — отметил он.

Аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний полагают, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку на 400 базисных пунктов (б.п.), с 21 до 23 процентов годовых. Если такое решение будет принято, то декабрьское повышение ставки станет четвертым подряд. Лишь двое из 30 опрошенных экспертов считают, что ставка может остаться неизменной.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости изменить ограничительную ДКП на политику роста реального производства. Чтобы не подавлять спрос и производство, депутат предложил установить временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей. Регулятору необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в РФ.

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