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07:50, 17 декабря 2024Спорт

Американский хоккеист описал отношение к россиянам в США

Американский хоккеист «Ак Барса» Миллер: в США есть стереотипы о россиянах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер описал отношение к россиянам в США. Его слова приводит «Чемпионат».

«У нас многие думают, что в России все вокруг пьют водку 24/7. Но это нормально, всегда существуют стереотипы», — заявил хоккеист. Он добавил, что россияне также имеют много стереотипов об американцах.

Ранее Миллер рассказал, как его отменили в США из-за буллинга чернокожего одноклассника. По словам игрока, это произошло в школе, когда ему было 14 лет.

«Ак Барс» заключил контракт с Миллером на три года в ноябре 2023 года. Американец перешел в казанский клуб из словацкого «Липтовски-Микулаш».

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