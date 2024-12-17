«Челси» выступил с заявлением о найденном допинге у украинского футболиста клуба

В «Челси» заявили, что футболист Мудрик регулярно проходил допинг-тестирование

Руководство лондонского «Челси» выступило с заявлением о найденном допинге у полузащитника команды и сборной Украины по футболу Михаила Мудрика. Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Челси» рассказали, что футболист регулярно проходил допинг-тестирование. Они отметили, что Мудрик и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата.

О допинге Мудрика стало известно ранее 17 декабря. В крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Отмечалось, что спортсмену грозит дисквалификация как минимум до конца чемпионата.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне Мудрик принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги. Он не отметился результативными действиями.

