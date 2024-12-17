Глава Еврокомиссии высказалась об отмене санкций ЕС против Сирии

Фон дер Ляйен: отмена санкций ЕС против Сирии зависит от выполнения условий

Отмена санкций Европейского союза (ЕС) против Сирии будет зависеть от выполнения условий Брюсселя. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«ЕС будет обсуждать отмену санкций против Сирии, однако этот процесс будет зависеть от конкретных действий», — сказала она.

По словам главы ЕК, решение, в частности, зависит от процесса мирной передачи власти.

Ранее временный премьер-министр Сирии Мухаммед Аль-Башир заявил, что международное сообщество должно разморозить деньги сирийского правительства с учетом плачевной экономической ситуации и обвалом национальной валюты. Он отметил, что возвращение средств позволит восстановить экономику страны.

