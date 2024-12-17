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09:24, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Ирландский журналист назвал ударом в зубы Зеленскому одно решение Трампа

Журналист Боуз: Трамп нанес Зеленскому удар, не пригласив его на инаугурацию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп своим решением не приглашать на инаугурацию лидера Украины Владимира Зеленского нанес ему болезненный удар. Такое мнение в соцсети X выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Это самый сильный удар по зубам, какой только возможен [для Зеленского]», — написал он, комментируя решение Трампа.

Победитель президентских выборов в США заявил о том, что он не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, 16 декабря. При этом Трамп указал, что если Зеленский сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.

Ранее также стало известно, что избранный глава США пригласил на инаугурацию премьер-министра Италии Джорджию Мелони, а также ряд лидеров стран Латинской Америки. Кроме того, Трамп направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину, однако тот присутствовать на мероприятии отказался.

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