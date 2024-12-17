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00:16, 17 декабря 2024Спорт

Олимпийский чемпион назвал унижением получение нейтрального статуса

Олимпийский чемпион Васильев назвал получение нейтрального статуса унижением
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил возвращение российских спортсменов на международные турниры в статусе нейтральных спортсменов. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен назвал унижением получение нейтрального статуса. «Я против, потому что спортсмены представляют нашу страну. Чувство собственного достоинства должно присутствовать?!» — заявил он.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, World Aquatics смягчила критерии допуска и позволила отечественным спортсменам выступить на чемпионате мира на короткой воде.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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