Олимпийский чемпион назвал унижением получение нейтрального статуса

Олимпийский чемпион Васильев назвал получение нейтрального статуса унижением

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил возвращение российских спортсменов на международные турниры в статусе нейтральных спортсменов. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен назвал унижением получение нейтрального статуса. «Я против, потому что спортсмены представляют нашу страну. Чувство собственного достоинства должно присутствовать?!» — заявил он.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, World Aquatics смягчила критерии допуска и позволила отечественным спортсменам выступить на чемпионате мира на короткой воде.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.