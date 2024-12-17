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11:10, 17 декабря 2024Силовые структуры

Работа силовиков на месте подрыва генерала Российской армии попала на видео

СК показал видео с места подрыва генерала Кириллова в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Начато расследование по трем статьям Уголовного кодекса России из-за подрыва генерала

На месте подрыва генерала Российской армии Игоря Кириллова в Москве работает следственная группа. В Следственном комитете (СК) предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны силовики у поврежденного взрывной волной подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. Двери покорежены. На земле видны два тела.

СК ведет расследование по трем статьям Уголовного кодекса — 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). Расследование находится под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома, чтобы выяснить, как велась слежка за Кирилловым, кем был оставлен электросамокат, на который преступники прикрепили взрывное устройство. Также следствие намерено изъять и изучить записи с камер видеонаблюдения.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

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