Россиянам назвали способ борьбы с шумными соседями

Юрист Гуськова посоветовала обращаться в полицию для борьбы с шумными соседями

Для борьбы с шумными соседями, которые не реагируют на замечания, рекомендуется обращаться в полицию. Такой совет россиянам в разговоре с NEWS.ru дала юрист Илона Гуськова.

Важно зафиксировать нарушения: например, снять видео, где четко слышны шумы или крики соседей. После приезда сотрудники правоохранительных органов проведут разъяснительную беседу с громкими жильцами. В случае повтора нарушений их могут привлечь к административной ответственности.

Если это не помогает, граждане вправе обратиться в суд. Шумных соседей могут привлечь к административной ответственности, а также взыскать с них моральный ущерб и расходы на юриста. При этом, если шум вызван обычной жизнедеятельностью, претензии могут считаться необоснованными. В суд также можно обратиться, если соседи при ремонте нарушили строительные нормы и, например, конструкция пола стала пропускать все звуки.

Юрист напомнила, что, согласно закону о тишине, ночью нельзя громко слушать музыку, делать ремонт, кричать. При этом каждый российский регион устанавливает свои нормы закона о тишине. Гуськова напомнила, что в борьбе за тишину важно соблюдать права соседей и самим не выходить за рамки закона.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева посоветовала желающим пошуметь в новогоднюю ночь россиянам уехать за город и шуметь там, чтобы не мешать соседям. По ее словам, добиться от соседей соблюдения тишины в новогоднюю или любую другую ночь практически невозможно, поскольку у полиции нет ресурсов и сил на фиксацию нарушений.