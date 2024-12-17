Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 17 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить на новогоднем столе

Патешман: следует заранее закупиться продуктами с длительным сроком годности
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сэкономить на праздничном столе, не отказываясь от привычных блюд, можно, уверен эксперт по личным финансам и независимый консультант Александр Патешман. В беседе с Life.ru он перечислил простые способы уложиться в бюджет при подготовке к празднику.

По словам эксперта, заранее следует закупиться товарами с длительным сроком годности. В частности, это консервы, кукуруза с горошком и другая бакалея. Сделать это выгоднее на маркетплейсах, где можно найти скидки и промокоды. Чтобы избежать переплат за красную икру, стоит купить только одну баночку на 31 декабря, а на январских каникулах порадовать себя более доступной красной рыбой.

«Покупаем только товары по акционным ценам, что позволяет нам сэкономить еще, и делаем покупки в разных магазинах. Если в одном дешевое мясо, в другом дешевые сыры, а в третьем дешевые овощи, не обязательно собирать корзину в одном магазине. Это позволяет экономить максимальную сумму», — рассказал он.

Кроме того, следует заранее воспользоваться скидками на доставку продуктов: в конце года сервисы часто предлагают купоны, которые могут составлять до 25 процентов. Это позволит существенно снизить итоговую стоимость.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить в холодное время года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      В США запустили сотовую связь через спутники

      В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

      Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше