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15:23, 17 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли неожиданную пользу майонеза

Диетолог Соломатина рассказала, что майонез богат витамином Е
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что майонез можно считать полезным продуктом, если его сделали по правильному рецепту и не испортили вредными добавками. Неожиданную пользу соуса она раскрыла в комментарии Life.ru.

По словам Соломатиной, майонез с оливковым маслом содержит омега-9 жирные кислоты, полезные сердечно-сосудистой системы. Если соус сделали на основе подсолнечного масла, то он богат мощным антиоксидантом — витамином Е. И в одной ложке майонеза может содержаться до половины его дневной нормы. А входящие в состав майонеза яйца — источник белка и витаминов A, E, D.

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В то же время диетолог обратила внимание на то, что некачественный майонез может содержать трансжиры. К тому же при употреблении майонеза с омега-6 жирными кислотами, которые содержит подсолнечное масло, увеличивается риск воспалений и атеросклероза. Поэтому компенсировать этот недостаток необходимо жирными кислотами омега-3, заключила эксперт.

Ранее Соломатина перечислила полезные свойства популярной новогодней закуски — холодца. Она рассказала, что холодец содержит коллаген, полезный для сосудов и костей.

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