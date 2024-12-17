Самый дорогой футболист Украины высказался о найденном допинге

Украинский футболист «Челси» Мудрик заявил, что сознательно не принимал допинг

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о найденном допинге.

Самый дорогой футболист Украины заявил, что сознательно никогда не употреблял запрещенные вещества. Он подчеркнул, что произошедшее стало для него шоком. Мудрик добавил, что тесно сотрудничает с «Челси» в расследовании эпизода.

О допинге Мудрика стало известно ранее 17 декабря. В крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Отмечалось, что спортсмену грозит дисквалификация как минимум до конца чемпионата.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне Мудрик принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги. Он не отметился результативными действиями.

