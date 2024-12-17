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20:15, 17 декабря 2024Спорт

Сдавший положительный допинг-тест украинский футболист прошел проверку на полиграфе

Игрок «Челси» прошел проверку на полиграфе после положительного допинг-теста
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Molly Darlington / Reuters

Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на полиграфе после проваленного допинг-теста. Об этом сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

По информации источника, Мудрик прошел процедуру в Лондоне. Футболист заявил о категорической непричастности к попаданию в его организм запрещенного вещества. Отмечается, что ответы украинца превысили среднюю норму доверия и с большой вероятностью были честными.

О том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно ранее 17 декабря. В крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне Украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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