Сдавший положительный допинг-тест украинский футболист прошел проверку на полиграфе

Игрок «Челси» прошел проверку на полиграфе после положительного допинг-теста

Украинский игрок «Челси» Михаил Мудрик прошел проверку на полиграфе после проваленного допинг-теста. Об этом сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

По информации источника, Мудрик прошел процедуру в Лондоне. Футболист заявил о категорической непричастности к попаданию в его организм запрещенного вещества. Отмечается, что ответы украинца превысили среднюю норму доверия и с большой вероятностью были честными.

О том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно ранее 17 декабря. В крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне Украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.